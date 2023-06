Juiz Carlos Alexandre liberta braço direito do traficante 'Xuxa'

Comerciante indiano fez um acordo para a importação de papaias do Brasil. A PJ intercetou 300 quilos de cocaína em carregamento de fruta.

Um imigrante indiano, considerado pelo Ministério Público como o braço direito de Ruben Oliveira, traficante de cocaína conhecido como ‘Xuxa’, foi hoje libertado por despacho assinado pelo juiz de instrução de processo, Carlos Alexandre.

Gurvinder Singh estava em prisão domiciliária, com pulseira eletrónica. Na origem da libertação está o cumprimento do prazo máximo previsto, por lei, para esta medida de coação e para a prisão preventiva.

A acusação do Ministério Público aponta que o comerciante indiano fez um acordo com ‘Xuxa’ para a importação de papaias do Brasil. A Polícia Judiciária acabou por intercetar 300 quilos de cocaína no meio do carregamento desta fruta tropical, vindo a deter os dois homens em sequência desta operação.

José Cabral, outro dos 21 acusados do processo, que estava em prisão preventiva na cadeia de Lisboa, também foi libertado.

No caso de ‘Xuxa’, esta situação poderá colocar-se apenas a 24 de abril de 2024, data em que perfaz ano e meio da medida de coação de prisão preventiva a que está sujeito. Prevê-se, no entanto, que por essa altura já o julgamento terá começado.

Recorde-se, de resto, que decorre já a fase de instrução do processo. Carlos Alexandre analisa os requerimentos apresentados, entre outros, por ‘Xuxa’ e Gurvinder Singh. A acusação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do Ministério Público apelida a rede gerida por ‘Xuxa’ como o braço português do grupo do ex-major brasileiro Sérgio Carvalho, que ontem foi deportado da Hungria para a Bélgica.