“É maravilhoso, lindo e qualquer trapinho ou penteado lhe fica bem”, diz Sónia de Jesus sobre 'Vitó'

Sónia admite que o amor do casal está a ser reforçado, apesar de fisicamente e emocionalmente estarem abalados.

A vida para Sónia de Jesus não tem sido fácil. Depois da sua entrada no reality show da TVI, ‘Big Brother Famosos’, a empresária tem enfrentado vários desafios, inclusive a detenção do noivo, Vítor Soares, que se encontra no Estabelecimento Prisional de Bragança, no seguimento do caso ‘Semente em Pó’.