Homem rouba e espanca casal em frente ao filho bebé em Braga

Vítimas foram ameaçadas com uma arma de fogo. Ficaram sem seis mil euros, telemóveis e diversos objetos de valor.

A Polícia Judiciária de Braga deteve um homem de 36 anos suspeito de ter agredido e ameaçado com armas de fogo um casal jovem na presença do filho bebé, de apenas um ano. As vítimas ficaram sem seis mil euros, telemóveis e diversos objetos de valor.



O suspeito agora detido pertence a um grupo de pelo menos quatro indivíduos. O crime aconteceu a 12 de setembro do ano passado e a PJ conseguiu reunir prova sólida contra este suspeito. Presente a juiz, foi libertado.