"Parabéns meu tropa": Ronaldo deixa mensagem para o filho no 13.º aniversário

Cristianinho é o filho mais velho do craque português.

propriedade rural na Serra de Tramuntana.

O filho mais velho de Cristiano Ronaldo, conhecido por Cristianinho, celebra, este sábado, o 13.º aniversario. Como esperado, o craque português já deixou uma mensagem nas redes sociais na qual dava os parabéns ao jovem."Parabéns meu tropa. 13 anos já. O pai te ama muito", pode ler-se na mais recente publicação do futebolista no Instagram.A família do futebolista está, de momento, de viagem em Palma de Maiorca, Espanha. Ronaldo, Georgina Rodriguez e os cinco filhos estão alojados numa luxuosa