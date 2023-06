Menina de 12 anos abusada por padrasto em Portimão

Vítima foi abusada, pelo menos, quatro vezes.

Um homem, de 48 anos, foi detido pela PJ de Portimão por abusar sexualmente da enteada, de 12 anos. Os crimes ocorreram na casa do suspeito e começaram no final do ano passado.



