“Acordei com três armas apontadas à minha cara”: GNR arromba porta errada e sova morador

Uma operação da GNR para executar um mandado de busca no Bairro de Santo António, na Sertã, culminou com uma rusga violenta, ao que tudo indica, na casa errada. A situação ocorreu às 06h00 de quarta-feira e o morador apresentou queixa contra os militares.





“Estava na cozinha quando arrombaram a porta da entrada. Vários militares da GNR vestidos de negro e encapuzados entraram de armas apontadas, manietaram-me e atiraram-me ao chão”, descreve Jefferson Oliveira, de 36 anos. “Enquanto me algemavam, ainda no chão, eu gritava que não tinha feito nada e perguntei por que me estavam a prender. Em resposta, levei uma estalada e um pontapé nas costas. Depois libertaram-me”, acusa o homem, de nacionalidade brasileira, que vive na Sertã há cinco anos. Trabalha na indústria da madeira. Em casa estavam, a dormir, a companheira e a filha menor de Jefferson. “Acordei com três armas apontadas à minha cara”, diz Chirlei Alves, de 24 anos.