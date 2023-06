Festival de Almada homenageia João Mota

Vinte espetáculos de teatro, dança e novo circo de alguns dos mais destacados criadores e companhias nacionais e internacionais, distribuídos por nove palcos ao longo de 15 dias, fazem a programação deste ano da 40.ª edição do Festival de Almada, entre 4 e 18 de julho. A programação conta ainda com exposições, formações, colóquios e concertos gratuitos. O festival tem este ano um orçamento de 606 mil euros.





A edição de 2023 presta homenagem a João Mota, fundador da Comuna, com 65 anos de teatro e 35 ligados ao ensino do teatro, exibindo a sua penúltima encenação, ‘Não Andes Nua pela Casa’, de Georges Feydeau. “Acordem, venham connosco, percebam o que estamos a fazer”, disse o homenageado. Destaque ainda para Peter Stein, que apresenta aquela que poderá ser a sua última criação, ‘O Aniversário’, ou para a companhia Schaubühne de Berlim, desta vez com ‘Everywoman’. De referir também a peça ‘Eu Sou a Minha Própria Mulher’, de Doug Wrigth, com encenação de Carlos Avilez. Especial atenção merecem ainda os criadores com raízes fora da Europa, como a encenadora e atriz libanesa Hanane Hajj Ali ou o ator de origem argelina Abdelwaheb Sefsaf.