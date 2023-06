Roberta Metsola em Lisboa ataca PCP e Chega

Presidente do Parlamento Europeu desafia líder parlamentar comunista a ir a Kiev repetir o que diz em Lisboa.

A presidente do Parlamento Europeu (PE) fez esta sexta-feira na Assembleia da República um apelo contra o extremismo e criticou o PCP por se opor à posição da UE sobre a Ucrânia. De visita a Lisboa, Roberta Metsola disse que "estou aqui para apelar às pessoas - aos jovens em particular - para que não cedam ao conforto do cinismo fácil".Em resposta à deputada do PCP Paula Santos, que disse ser "preciso parar de instigar e alimentar a guerra na Ucrânia e abrir vias de negociação" e acusou a UE de dar "milhões para o armamento", Metsola desafiou-a a dizer o mesmo "em frente aos deputados ucranianos. Para falar com esses deputados que não falam com as mulheres durante semanas, cujos filhos não podem ir à escola. Não se trata de ficar sentado à mesa e fazer com que as pessoas negoceiem, isto é sobre fazer com que a Rússia saia da Ucrânia. Nem mais nem menos".E quanto à posição de André Ventura sobre a migração, lembrou que, "para milhões de pessoas, ainda é mais seguro embarcar e enfrentar a morte (...). Estamos a falar de pessoas", disse Metsola.