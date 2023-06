Prisão preventiva para luso-guineense suspeito de matar à facada três pessoas em Nottingham

Valdo Calocane está acusado de matar dois jovens de 19 anos e um idoso de 65.

Valdo Mendes Calocane, o principal suspeito da morte de três pessoas em Nottingham, no Reino Unido, vai aguardar julgamento em prisão preventiva. A informação foi avançada pelo jornal britânico The Guardian.O homem, de 31 anos, natural da Guiné-Bissau e com nacionalidade portuguesa, foi este sábado presente a tribunal. Está acusado de matar à facada dois jovens, de 19 anos, e um idoso, de 65, na madrugada de terça-feira.Após cometer os crimes, Valdo Calocane roubou uma carrinha e abalroou outras três pessoas, que ficaram gravemente feridas. Está, por isso, também indiciado por tentativa de homicídio.Segundo o mesmo jornal, o suspeito limitou-se a dizer o seu nome e idade no tribunal, não se tendo pronunciado sobre o caso.