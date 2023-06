Empresa portuguesa Tekever vai fornecer 'drones' às tropas ucranianas

Tekever vai apoiar operações terrestres e marítimas através de um fundo liderado pelo Reino Unido.

A empresa portuguesa Tekever vai fornecer 'drones' à Ucrânia para apoiar operações terrestres e marítimas através de um fundo liderado pelo Reino Unido, foi este sábado anunciado.

A informação sobre o fornecimento de 'drones' à Ucrânia foi avançada pela revista "Defense News" e confirmada à Lusa pela empresa portuguesa.

Numa resposta enviada à Lusa, a Tekever referiu que, "por razões de segurança", está muito limitada na informação que pode transmitir, mas confirmou que 'drones' da empresa portuguesa estão presentes no vídeo partilhado esta semana nas redes sociais pelo Ministério da Defesa do Reino Unido sobre o equipamento militar que está a ser fornecido às tropas ucranianas através do Fundo Internacional para a Ucrânia (IFU).