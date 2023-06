Barco patrulha português ajuda no resgate de 96 migrantes no Mediterrâneo

Operações de auxílio decorreram junto à costa da Calábria, em Itália.

Um barco patrulha português, da Agência de Controlo das Fronteiras (Frontex) da União Europeia, participou esta madrugada no resgate de 96 migrantes que seguiam num veleiro no Mediterrâneo, junto à costa da Calábria, em Itália.

Segundo a guarda costeira italiana, a embarcação lusa, que não foi identificada, cooperou com alguns navios mercantes na proteção do pequeno veleiro do vento no momento em que as autoridades italianas operavam o resgate.

As operações de auxílio decorreram a 100 milhas (cerca de 160 quilómetros) da localidade de Roccella Ionica, no extremo sul de Itália, relata, em comunicado, a guarda costeira.