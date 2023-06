Conselho de Disciplina abre processo de averiguações sobre caso BSports

Em causa está a possível relevância criminal relacionadas com tráfico de seres humanos.

O Conselho de Disciplina vai abrir um processo de averiguações relacionado com a Academia BSports e com alegadas práticas com possível relevância criminal relacionadas com tráfico de seres humanos, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), este sábado, em comunicado.



A investigação procura também esclarecer contactos entre a entidade e clubes portugueses, bem como "jogos disputados entre equipas formadas por menores integrados na Academia BSports e equipas de clubes portugueses".

"O CD considera necessário o esclarecimento das circunstâncias em que tais contactos ou jogos tiveram lugar, para avaliar da possível relevância disciplinar das condutas eventualmente imputáveis a clubes e agentes desportivos dos mesmos", nas competições profissionais e não profissionais de futebol.