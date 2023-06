Adepto invade relvado, ajoelha-se e pega Ronaldo ao colo

Quando ia a fugir dos seguranças, gritou o famoso "siiiii" de Ronaldo.

Um adepto invadiu o relvado do Estádio da Luz durante a segunda parte do jogo deste sábado entre Portugal e a Bósnia. O fã correu para Ronaldo com uma bandeira de Portugal na mão. Quando chegou perto de CR7, ajoelhou-se, abraçou-o e levantou Cristiano no ar.



Já a fugir dos seguranças, gritou o famoso "siiiii" de Ronaldo.

Minutos depois, outro adepto também decidiu invadir o relvado para ir ter com Cristiano, mas foi intercetado pelos seguranças antes de chegar junto do craque.