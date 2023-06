Temperaturas chegam aos 42ºC já na próxima semana

A partir de quarta-feira, o IPMA prevê uma subida gradual da temperatura, sendo que será mais significativa a partir de quinta-feira.

As temperaturas deverão variar entre os 35 e os 40 graus nas zonas mais quentes, que serão Vale do Tejo e o interior do Alentejo.Em Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Portalegre e Santarém, as temperaturas ultrapassam os 30ºC já na próxima quinta-feira, mas deverão continuar a aumentar até ao fim-de-semana.

Em Lisboa, os termómetros atingem os 34ºC já no próximo fim-de-semana, valor que aumenta para 38ºC na zona de Setúbal.O distrito mais quente será Évora e Beja, com 42ºC e 41ºC, respetivamente. Seguem-se Castelo Branco e Portalegre, com temperaturas entre os 38ºC e os 39ºC.Em Braga, Coimbra e Vila Real os termómetros variam entre os 32ºC e os 34ºC.Para Faro estão previstos 31ºC.