"É um dos nossos": Fernando Gomes repudia assobios a Otávio na Luz

Presidente da FPF deixou uma mensagem de apoio através do site oficial do organismo.

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), repudiou os assobios do público ao médio luso-brasileiro Otávio nos minutos finais do Portugal-Bósnia, duelo da fase de qualificação para o Euro'2024 que foi este sábado disputado no Estádio da Luz.

"Lamento profundamente ter assistido, pela segunda vez em jogos da Seleção Nacional, ao inaceitável episódio de ver um jogador que veste a camisola das Quinas ser assobiado num estádio em Portugal. Temos contado com o apoio incondicional, entusiástico e vibrante dos portugueses e tenho bem a consciência de como esse estímulo se pode transformar numa força extra para os nossos jogadores", começou por dizer o líder da FPF, continuando: "Sei também como os jogadores que representam a Seleção Nacional o fazem com grande orgulho, imensa alegria e total compromisso."





Fernando Gomes deixou ainda um apelo aos adeptos portugueses, sublinhando as palavras do selecionador Roberto Martínez após o jogo. "Otávio é um dos nossos. E temos de exigir de todos os portugueses o apoio e o aplauso incondicionais sempre que veste a camisola do seu Pais. Sem cor, sem clube, sem fanatismo e, como referiu o nosso Selecionador Nacional, sem doença. O Otávio, o futebol e Portugal merecem muito mais."