Explosão em casa devoluta causou o pânico em Coimbra

Uma explosão numa casa devoluta, nesta tarde de sábado, em Coimbra, causou o pânico entre os moradores da avenida Elísio de Moura.O alerta foi dados às 18h48. Apesar do aparato, não há feridos a registar da ocorrência.No local estiveram 19 operacionais dos Bombeiros Voluntários e dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, apoiados por cinco viaturas.Apesar de não ter residentes, a casa é conhecida entre os vizinhos por ser um ponto habitualmente frequentado por tóxicodependentes, o que levou a preocupações acrescidas para o risco de existirem pessoas no interior, o que não se confirmou à chegada dos operacionais.À chegada dos Bombeiros a casa estava tomada pelas chamas. O telhado desabou com a violência da explosão e do fogo.Mesmo depois de já ter sido dominado, os Bombeiros mantiveram a vigilância no local durante algumas horas para prevenir reacendimentos numa zona que é residencial mas com muita vegetação.