Youtuber ishowspeed conhece 'finalmente' Ronaldo. Veja o vídeo

Norte-americano já tinha marcado presença em outros encontros da seleção para tentar a sua sorte.

ishowspeed conhece 'finalmente' Ronaldo

Depois de ter tornado público o desejo de conhecer Cristiano Ronaldo, o youtuber, ishowspeed, conheceu finalmente o jogador. O norte-americano já tinha marcado presença em outros encontros da seleção para realizar o sonho antigo. No entanto, Rafael Leão e João Félix já tinham feito as honras ao criador de conteúdos.À saída da garagem do Estádio da Luz, após a vitória de Portugal sobre a Bósnia, este sábado, o jogador saiu do carro para cumprimentar Speed. Nas redes sociais, ninguém ficou indiferente à emoção do norte-americano, num vídeo que já conta com milhares de visualizações.