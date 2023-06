PSP identificou homem por perturbar iniciativa da comunidade LGBT+ em Évora

Evento cultural contava com a participação de 30 pessoas, das quais cerca de 10 eram crianças.

Um homem foi identificado este sábado pela PSP, em Évora, por ter perturbado uma iniciativa cultural organizada pela comunidade LGBT+ que contava com a participação de crianças, não havendo registo de incidentes, revelou fonte policial.

A fonte do Comando Distrital de Évora da PSP indicou à agência Lusa que o homem foi identificado por perturbação da iniciativa, adiantando que não se registaram incidentes.

Segundo a mesma fonte, o evento cultural contava com a participação de 30 pessoas, das quais cerca de 10 eram crianças.

Intitulada "Pride dos pequeninos", a iniciativa, que decorreu esta manhã no Largo Chão das Covas, em pleno centro histórico da cidade, integrava o programa da 1.ª Évora Pride, que está a decorrer, até domingo, na cidade alentejana.

Contactada pela Lusa, Patrícia Rico, da comissão organizadora da Évora Pride, relatou que um grupo constituído por três a cinco homens tentou "invadir e interromper de uma forma bastante agressiva" o evento.

Um deles empunhava um megafone e dizia "palavras agressivas e difamatórias" contra a comunidade LGBT+ (lésbicas, 'gays', bissexuais, transgénero e outros), contou, referindo que a situação foi filmada e está a ser difundida pelos próprios.

De acordo com Patrícia Rico, a PSP tinha no local vários agentes que formaram um cordão e os elementos da organização da Évora Pride fizeram um segundo para "evitar que as crianças fossem expostas e filmadas".

A responsável explicou que a iniciativa consistiu em "pinturas faciais, leitura de contos e palhaços", vincando que o evento "podia ter sido criado por qualquer outra entidade".

"As crianças não vinham sozinhas, como é obvio, e a iniciativa era direcionada a famílias que quisessem trazer as crianças para aprenderem sobre empatia, amor, fraternidade e não discriminação", acrescentou.

Na quinta-feira, uma exposição que propunha uma reflexão sobre o ódio em torno da comunidade LGBT+, que integrava igualmente o programa da Évora Pride, foi vandalizada por três homens, que se colocaram em fuga.

A PSP deslocou-se ao local e comunicou os factos à Polícia Judiciária.

Organizada em parceria pela Sociedade Harmonia Eborense, Núcleo Feminista de Évora e Associação Évora Queer, a 1.ª Évora Pride está a decorrer, até domingo, na cidade alentejana.