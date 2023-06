Mulher mata mãe de 92 anos à pedrada e suicida-se em Coimbra

Luísa Madeira sofria de depressão e terá tido um surto psicótico que a levou a matar a mãe, Isaltina Gomes.

Uma mulher, de 67 anos, matou a mãe, de 92, à pedrada este sábado e pôs depois termo à própria vida num apartamento na rua de São Teotónio, em Coimbra.Ao que oapurou, Luísa Madeira sofria de depressão e terá tido um surto psicótico que a levou a matar a mãe, Isaltina Gomes. A filha era quem cuidava da progenitora, que tinha mobilidade reduzida e que se deslocava de cadeira de rodas.Os vizinhos relatam uma boa relação entre as duas mulheres e garantem que a homicida "tratava de tudo em relação à mãe".O alerta foi dado por familiares às 21h50.A PSP e meios de emergência foram acionados ao local. Quando chegaram já nada havia a fazer para salvar as mulheres. Isaltina Gomes demonstrava vários sinais de violência no corpo. O golpe com uma pedra na cabeça foi aquilo que determinou a sua morte.Os corpos foram levados para o Hospital das Universidades de Coimbra para serem sujeitos a autópsia.Em investigação encontra-se sob a alçada da Polícia Judiciária.