Sérgio Conceição prioritário para o PSG

O PSG iniciou conversações com Sérgio Conceição com vista à contratação do treinador do FC Porto, revelou ontem o jornal francês ‘Le Parisien’. Informação confirmada pela RMC Sport.Depois das conversas com Julian Nagelsmann não terem dado frutos, os gauleses viraram agulhas para Sérgio Conceição. O técnico portista tem uma cláusula de rescisão de 18 milhões de euros mas isso não será um problema. O PSG está em restruturação depois da saída de Messi e pretende que Conceição assuma um projeto que visa a conquista da Champions.O treinador português está recetivo a uma mudança. É que, depois de ter tido uma conversa com Pinto da Costa, percebeu que os dragões para cumprirem o fair play financeiro da UEFA não vão poder investir em força em reforços para a equipa, numa altura em que o rival e campeão nacional tem-se mostrado muito ativo no mercado.Conceição sabe que até 1 de julho pode perder alguns dos jogadores fulcrais da equipa e não haverá dinheiro para os substituir, uma situação que vai retirar competitividade à equipa portista.