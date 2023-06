Cargo de procurador europeu com três candidatos

Os magistrados Carlos Alexandre, Filipe Vilarinho Marques e José Ranito foram os nomes remetidos pelo Ministério da Justiça (MJ) ao Conselho da UE como candidatos nacionais finais ao cargo de procurador europeu, revelou este sábado o Ministério da Justiça.Nomes tinham sido previamente selecionados pelo Conselho Superior da Magistratura e pelo Conselho Superior do Ministério Público, para que sejam ouvidos por um comité de seleção da UE. O processo de candidatura e seleção do sucessor do procurador José Guerra tem estado envolvido em polémica e reviravoltas, com desistências de candidatos, como foi o caso do juiz Ivo Rosa.