Detidos suspeitos de planearem ataque jihadista contra parada LGBTI em Viena

O Ministério do Interior austríaco revelou este domingo que evitou um eventual ataque jihadista na parada do Orgulho LGBTI, realizada no sábado em Viena e que contou com a presença de mais de 300 mil pessoas, noticiou a EFE.

Segundo as autoridades, três jovens austríacos, de origem bósnia e chechena, foram detidos antes do início da manifestação por suspeita de planearem um ataque "com facas ou um veículo motorizado" contra os participantes na marcha pelos direitos LGBTI.

Os suspeitos, de 14, 17 e 20 anos, foram detidos antes da marcha, que contou com a participação de cerca de 300 mil pessoas e bloqueou grande parte do centro da capital austríaca.