Encontrados com vida cinco pescadores do barco que naufragou no Brasil durante ciclone

Existência de sobreviventes foi considerada por muitos um verdadeiro milagre, porque estes ficaram à deriva por mais de 24 horas a 180 km da costa.

Cinco dos oito tripulantes (inicialmente tinha sido avançado que a tripulação era de 12 pessoas, mas o número foi corrigido) de um barco de pesca que naufragou sexta-feira, 16 de junho, ao largo do estado brasileiro de Santa Catarina, no sul do país, durante um ciclone, foram encontrados vivos mais de 24 horas depois, na noite deste sábado, 17.

De acordo com um comunicado da Marinha brasileira, os cinco estão em boas condições de saúde e as buscas continuam pelos outros três.

Os cinco pescadores foram localizados por um rebocador que se juntou às buscas, como fizeram pesqueiros e barcos de todos os tipos após o alerta de naufrágio, dado perto das 21h00 locais de sexta-feira, 1h00 de sábado em Lisboa. Estes sobreviveram em cima de uma espécie de jangada improvisada, não tendo ideia do que aconteceu com os outros tripulantes da embarcação.

A descoberta dos cinco sobreviventes foi considerada por muitos um verdadeiro milagre, uma vez que eles ficaram à deriva por mais de 24 horas a 180 km da costa, enfrentando ventos fortes, chuva torrencial, ondas muito altas e a temperatura mais baixa do ano. A embarcação naufragou durante o violento ciclone, com ventos de mais de 200 km por hora, que atingiu o estado vizinho, Rio Grande do Sul, provocando pelo menos 11 mortes e 20 desaparecidos, e cujos efeitos devastadores também afectaram Santa Catarina.

Após a descoberta dos cinco sobreviventes, a Marinha enviou reforços para a região do naufrágio, entre os quais uma fragata e mais dois helicópteros. Barcos particulares, de pesca e de recreio, também foram para a distante área da descoberta dos tripulantes, na esperança de localizarem os três pescadores ainda desaparecidos também com vida.