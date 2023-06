Homem encontrado morto com cabeça presa nas grades da janela

Vítima com cerca de 40 anos tinha o maxilar partido. Terá tentado espreitar para o interior de casa e ficou com cabeça presa. A PJ investiga.

Um homem com cerca de 40 anos foi encontrado morto, ao início da tarde deste domingo, com a cabeça presa nas grades da janela da casa em que vive, em Golães, Fafe.

O alerta foi dado por volta das 14h00 por vizinhos que passaram na rua e viram o homem em pé, já sem vida, com a cabeça entalada entre as grades. Os bombeiros de Fafe foram chamados ao local e desencarceraram a vítima, cortando as grades e libertando-lhe a cabeça. Apesar disso, já nada havia a fazer. O óbito acabou por ser declarado. A vítima, que estava no exterior da casa, com a cabeça virada para a o interior, tinha ainda o maxilar partido.

De acordo com familiares, o homem estaria assim há cerca de uma hora.

A GNR foi ao local mas o caso passou para a alçada da PJ de Braga. Ter-se-á tratado de uma situação acidental Seria normal o homem enfiar a cabeça por entre as grades da janela, para assim espreitar para o interior. Em aflição, terá partido o maxilar no momento em que tentava retirar a cabeças das grades.

Os moradores da zona dizem que não ouviram gritos nem pedidos de socorro.

O corpo foi removido pelos Bombeiros de Fafe para o Gabinete Médico Legal de Guimarães, onde agora vai ser realizada a autópsia.