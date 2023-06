Morreu mulher que acordou e bateu no caixão durante velório no Equador

Ministério da Saúde do Equador reuniu uma comissão de peritos para analisar o caso.

A mulher, de 76 anos, que surpreendeu tudo e todos quando cerca de cinco horas depois do início do seu velório acordou e começou a bater no caixão, morreu esta sexta-feira, informa a BBC.Bella Montoya, uma enfermeira reformada, tinha dado entrada no hospital de Babahoyo, no Equador. Esteve nos cuidados intensivos e os médicos não viam um bom prognóstico. A idosa foi declarada morta depois de não reagir a trabalhos de reanimação. No entanto, durante o velório, a mulher acordou e foi rapidamente transportada de volta ao hospital. Agora, sete dias depois do primeiro velório, Bella Montoya morreu devido a um AVC isquémico. Foi levada de volta para a mesma casa funerária, onde já tinha estado quando foi declarada morta, na semana anterior.O Ministério da Saúde do Equador reuniu uma comissão de peritos para analisar o caso.