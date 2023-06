Espanha conquista Liga das Nações pela primeira vez

Venceu a Croácia nos penáltis.

A Espanha conquistou, este domingo, a terceira edição da Liga das Nações em futebol, sucedendo a Portugal (2019) e França (2021), ao bater na final a Croácia por 5-4 no desempate por penáltis, após 120 minutos sem golos.



Em Roterdão, num jogo sem golos no tempo regulamentar e no prolongamento, o guarda-redes Unai Simón foi o 'herói' dos espanhóis, ao parar os pontapés de Majer e Petkovic, enquanto a 'roja' só falhou um, por Laporte, que atirou à barra.

A 'roja', que tinha sido finalista vencida em 2021 (1-2 com a França), junta a Liga das Nações a um vitória no Mundial (2010) e três no Europeu (1964, 2008 e 2012).