Atraso no processamento adia reembolsos do IRS

O processamento das declarações do IRS está este ano a demorar mais do que é habitual, apesar de o Governo prever, em média, 15 dias para a entrega automática e 20 para os restantes. A duas semanas do final do prazo de entrega, continua a haver contribuintes à espera do reembolso, apesar de terem a "declaração certa" há mais de um mês e, nalguns casos, há dois meses e meio.