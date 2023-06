‘Xió’ suspeito de matar dois em dois meses em Famalicão

Com 27 anos e um passado ligado ao crime, Diogo Meireles responde por dois homicídios.

Dois meses antes de ter participado na morte de Igor Silva nos Aliados, na noite da festa do campeonato nacional de futebol do ano passado, Diogo Meireles, 27 anos, conhecido pela alcunha de ‘Xió’, esfaqueou um atleta de 21 anos à porta da discoteca Noa, em Vila Nova de Famalicão. Hugo Ribeiro foi atingido à facada e com um bloco de cimento na cabeça. Ainda foi hospitalizado, em Braga, mas morreu um dia após o brutal ataque.Saiba mais no Correio da Manhã