São João vai dar a volta ao tempo com vaga de calor tórrido

Semana começa com chuva e temperaturas inferiores a 30 graus. Temperaturas sobem a partir de sexta-feira.

A previsão para hoje é de chuva ou aguaceiros em todo o território do continente, com exceção do Algarve. Associada à precipitação há o registo de temperaturas amenas, inferiores a 30 graus. Mas se a semana começa cinzenta, quarta-feira, com o início do verão, o sol regressa e com ele uma subida da temperatura. Na sexta-feira, véspera de São João, há mesmo um acentuar do calor, em particular no Centro e Sul. Uma vaga de calor tórrido deverá ocorrer a partir do próximo fim de semana devido à circulação de uma massa de ar quente proveniente do Norte de África e que percorre o Interior da Península Ibérica.Saiba mais no Correio da Manhã