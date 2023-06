Direita viu António Costa com Viktor Orbán a preparar “outros voos”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já desvalorizou o assunto, mas a oposição à direita não está convencida. Acusa o primeiro-ministro, António Costa, de ter feito uma escala técnica em Budapeste, onde viu um jogo de futebol ao lado do seu homólogo húngaro, Viktor Orbán, para recolher apoio com vista a um futuro cargo europeu.Saiba mais no Correio da Manhã