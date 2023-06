Homem detido por ameaçar companheira com arma de fogo em Vila Flor

Suspeito está proibido de contactar com a vítima.

Um homem de 36 anos foi detido por violência doméstica, no passado dia 14 de junho, no concelho de Vila Flor, Bragança. O homem exercia violência verbal, psicológica e física sobre a companheira, de 34 anos, e recorria a uma arma de fogo para a ameaçar.A Guarda Nacional Republicana (GNR) deu cumprimento a um mandado de detenção e três mandados de busca, uma domiciliária e duas em veículo, acabando assim por deter o agressor.O homem foi presente a tribunal, a 15 de junho, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de "proibição de contacto com a vítima e aproximação da sua residência e local de trabalho, num raio de 500 metros, através de controlo por pulseira eletrónica".