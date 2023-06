Mulher colhida por comboio na Amadora. Circulação cortada no sentido Sintra-Lisboa

Testemunhas garantem que a vítima caiu à linha quando estava na plataforma e foi atingida com violência pela composição.

Uma mulher foi colhida por um comboio na manhã desta segunda-feira na estação da Amadora.O acidente ocorreu pelas 11h40 e desde essa altura que a circulação está cortada no sentido Sintra-Lisboa devido às operações de socorro.No local estão operacionais dos bombeiros e do INEM.Testemunhas garantem que a vítima caiu à linha quando estava na plataforma e foi atingida com violência pela composição, não sobrevivendo, mas o óbito ainda não foi confirmado oficialmente.