Um ferido em despite de camião em Braga

Vítima foi assistida no local e transportada para o Hospital de Braga.

Um ferido é o resultado do despiste de um camião, ao início da tarde desta segunda-feira, na variante do Cávado, em Braga.O alerta foi dado às 14h20. No socorro estiveram os Bombeiros Sapadores de Braga.O condutor do camião foi assistido no local e transportado para o Hospital de Braga, com ferimentos considerados leves.A variante está cortada ao trânsito para retirada da viatura e limpeza da via. As causas do despiste estão a ser investigadas pelas autoridades.