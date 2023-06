Homem morre em acidente de trabalho em Albergaria-a-Velha

Outro trabalhador sofreu ferimentos ligeiros.

Um homem, com cerca de 40 anos, morreu, esta tarde de segunda-feira na sequência de um acidente de trabalho, em Albergaria-a-Velha. No mesmo acidente, um outro trabalhador, da mesma faixa etária, sofreu ferimentos ligeiros.O alerta foi dado, cerca das 14h30, para os bombeiros de Albergaria-a-Velha, para um acidente de trabalho, numa empresa de granitos, na zona industrial.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro também foi acionada.O ferido foi levado, pelos bombeiros, para o hospital de Aveiro. O corpo da vítima mortal foi levado para o instituto de medicina legal de Aveiro.A GNR e a Autoridade para as Condições de Trabalho também foram mobilizadas.