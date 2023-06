"Ainda sinto o nervosismo por jogar pela seleção": Cristiano Ronaldo aborda 200.ª internacionalização na carreira

Capitão da seleção antevê um jogo complicado, contra uma equipa "muito forte".

Cristiano Ronaldo abordou, esta segunda-feira, a internacionalização nº 200 da carreira, em conferência de imprensa de antevisão do Islândia-Portugal, a contar para a qualificação do Euro 2024.O capitão da seleção portuguesa afirmou que ainda sente o nervosismo por representar a equipa das quinas. "Representar a seleção sempre foi um sonho para mim e nunca abdicarei de cá vir", acrescentou.Quando questionado sobre o seu contributo na seleção, Cristiano disse sentir-se, ainda, útil para ajudar a Portugal a conquistar títulos, salientando que a sua passagem pela equipa portuguesa ainda não terminou. "Tem sido uma caminhada longa que não terminará em breve, espero eu".Quanto à partida, Ronaldo antevê um jogo complicado, contra uma equipa "muito forte". "Sabemos que é difícil, mas temos de mostrar que somos a melhor equipa", acrescentou.O jogador defende que quer uma vitória de Portugal "com ou sem golo de Cristiano", no encontro que marca duas centenas de jogos de Ronaldo pela seleção.