Violência no centro de Lisboa devido à visita do presidente do Senegal

Comitiva de Macky Sall foi confrontada com protestos à porta do hotel.

Duas manifestações à porta do hotel onde está instalado o presidente do Senegal, na zona das Amoreiras, em Lisboa, terminaram esta tarde em violência e obrigaram à intervenção musculada da PSP.Segundo oapurou, a comitiva de Macky Sall foi confrontada com protestos à porta do hotel, ao mesmo tempo que outro grupo de manifestantes dava apoio ao presidente.Os dois lados entraram em confronto, tendo os elementos do Corpo de Segurança Pessoal da PSP que escoltam a comitiva sido obrigado a pedir reforços, tendo sido mobilizadas para o local várias Equipas de Intervenção Rápida. Desconhece-se para já se há detidos ou feridos neste incidente.