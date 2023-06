Seis feridos em duas colisões ao final da tarde em Gaia

Sinistro gerou longa demora no trânsito na A20.

Duas colisões, em cerca de 35 minutos, provocaram seis feridos, ao final desta tarde de segunda-feira, em Vila Nova de Gaia.

O primeiro acidente ocorreu pelas 17h25, na A20, sentido Norte-Sul, após a ponte do Freixo, junto a Avintes. A colisão entre três automóveis provocou três feridos, que foram socorridos no local pelos Sapadores de Gaia. O sinistro gerou longa demora no trânsito, naquela autoestrada.

Pouco mais de meia hora depois, pelas 18h00, outra colisão, entre dois carros, na rua Central, em Lever, causou outros três feridos. As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Crestuma.