Criança de 5 anos que estava desaparecida em Praia já foi encontrada

Menor foi localizada "na posse" de um homem com perturbações mentais.

A criança de 5 anos que estava desaparecida desde domingo à noite na cidade da Praia já foi localizada, com vida, avançou esta segunda-feira a Polícia Nacional (PN) de Cabo Verde.

Em comunicado, a PN anunciou que a menor foi localizada "na posse" de um homem com perturbações mentais, "escondida no interior de um barco", numa rua no bairro de Palmarejo.

"A mesma está viva e está a ser levada de imediato ao hospital para exames", adiantou ainda a polícia, que agradeceu a colaboração dos cidadãos que contribuíram para este desfecho.