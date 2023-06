Tudo o que se sabe sobre o submarino turístico que desapareceu durante visita ao 'Titanic'

Submersível só tem mais 40 horas de oxigénio, informa a guarda costeira dos EUA. Expedição custa 230 mil euros e o mergulho dura oito horas.



Um submarino que transportava turistas milionários para explorar os destroços do ‘Titanic’ está desaparecido desde domingo no fundo do Atlântico Norte, 600 km a sudeste do Canadá. Foi lançada uma gigantesca operação de busca e salvamento que equivale a uma verdadeira corrida contra o tempo. Os cinco ocupantes terão oxigénio para menos de 20 horas, informa a guarda costeira dos EUA.

Submarino com cinco pessoas desaparece durante visita ao 'Titanic'









O submersível pertence à empresa OceanGate Expeditions, que garantiu estar a “mobilizar todos os meios” para resgatar os tripulantes. Esta quarta-feira, a Guarda Costeira dos Estados Unidos



"Não sabemos que ruídos são. Foi detetado o ruído e por isso estamos a procurar nessa zona. Estamos a analisar todos os dados. Todos os esforços estão dedicados nas operações de busca", disse Frederick.



Em conferência de imprensa, o oficial confirmou também o alargamento das buscas e lembrou que os tripulantes terão "uma porção limitada" de alimentos e água.



"Temos que manter a esperança", acrescentou esta quarta-feira, em Boston.

Segundo várias fontes, o submarino tem a bordo um piloto, um ‘especialista de conteúdos’ e três passageiros pagantes, um dos quais será o bilionário britânico Hamish Harding, CEO de uma empresa de aviação no Dubai. O preço da expedição de oito dias é de 230 mil euros por pessoa e o mergulho aos destroços do ‘Titanic’, a 3800 metros de profundidade, dura cerca de oito horas.



A bordo estão ainda o empresário paquistanês Shahzada Dawood e o filho, Suleman. "Estamos muito gratos pela preocupação demonstrada pelos nossos colegas e amigos e gostaríamos de pedir a todos que rezem para que estejam em segurança", pode ler-se no comunicado da família.





Shahzada Dawood é o vice-presidente de uma das maiores empresas do Paquistão, a Engro Corporation, que tem investimentos em fertilizantes, fabricação de veículos, energia e tecnologias digitais. Segundo a família do empresário, ele e o filho planearam viajar para visitar os destroços do 'Titanic'.



Segundo o The Guardian, também Paul-Henry Nargeolet está a bordo do navio. O ex-comandante da Marinha Francesa é considerado o maior especialista no naufrágio do Titanic.



Também Stockton Rush, fundador e diretor executivo da 'OceanGate', está a bordo do submarino.





Não se sabe ao certo o que correu mal nem a localização precisa do submarino.