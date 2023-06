Kiev, Lviv e Zaporijia atacadas durante a noite pelas forças russas

Ucrânia abateu 32 dos 35 drones kamikaze lançados.

As forças russas atacaram com drones kamikaze, esta noite de terça-feira, a capital ucraniana, Kiev, além das regiões de Lviv e Zaporijia.Foram ouvidas explosões na cidade de Zaporizhzhia pouco depois da 1h da manhã de 20 de junho, informou o canal de notícias Suspilne no Telegram, citado pelo The Kyiv Independent.De acordo com a mesma fonte também foram ouvidas explosões na cidade de Lviv e no oblast circundante por volta das 5h da manhã, informou o prefeito de Lviv, Andriy Sadovyi, no Telegram.Segundo a força aérea, a Ucrânia abateu 32 dos 35 drones kamikaze lançados.