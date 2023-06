Camionistas sérvios impedem circulação de veículos kosovares em duas fronteiras

Protestos agravam as tensões entre Pristina e Belgrado na sequência da detenção pela polícia sérvia de "três agentes (policiais) kosovares".

Manifestantes sérvios, sobretudo camionistas, boquearam esta terça-feira dois importantes postos fronteiriços entre o Kosovo e a Sérvia, impedindo a passagem de outros veículos, disseram hoje as autoridades kosovares.

"Devido aos protestos em território da Sérvia perto dos postos de fronteira de Jarinje e Merdare, não é possível a passagem de camiões e autocarros do Kosovo", disse a ministra dos Negócios Estrangeiros kosovar, Donika Gervalla, num comunicado publicado no portal do jornal Khoa Ditore de Pristina.

Os protestos de hoje agravam as tensões entre Pristina e Belgrado na sequência da detenção pela polícia sérvia de "três agentes (policiais) kosovares" acusados de alegadamente planearem "um atentado terrorista".

Belgrado indica que as detenções ocorreram em território sérvio mas Pristina afirma que os polícias kosovares foram sequestrados no território do Kosovo, a 300 metros da fronteira com a Sérvia.

Pristina exige a libertação dos três agentes da polícia e reforçou os controlos de fronteira com a Sérvia, país que não reconhece a independência do Kosovo proclamada em 2008.

Desde o passado dia 14 de junho, os postos de fronteira kosovares mantêm praticamente bloqueada a passagem de veículos pesados com matrículas sérvias que pretendem entrar no Kosovo.

Em resposta, desde domingo à noite, os camionistas sérvios bloqueiam a passagem de veículos pesados e autocarros com matrículas do Kosovo em Jarinje e Merdare.

A situação foi confirmada aos jornalistas de Pristina pelo Centro de Controlo de Fronteiras do Kosovo.

Numa tentativa de desanuviamento da situação, o representante da União Europeia para os Assuntos Externos e Política de Segurança, Josep Borrell, propôs ao chefe de Estado da Sérvio, Aleksandar Vucic e ao primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, uma reunião de emergência a realizar esta semana em Bruxelas.

Apesar da proposta já ter sido enviada, ainda não se conhece a data do eventual encontro.