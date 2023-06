Buscas na sede do comité dos Jogos Olímpicos em Paris

O comité Paris 2024 disse em comunicado estar a colaborar com as autoridades.

A sede do comité organizador dos Jogos Olímpicos em Paris está a ser alvo de buscas relacionadas com investigações sobre alegado favorecimento e desvio de fundos públicos, informa esta terça-feira a procuradoria-geral da República."Paris 2024 está a colaborar totalmente com os investigadores para facilitar a investigação", referiu o Paris 2024 em comunicado.A busca foi ordenada pelo Ministério Público Financeiro francês, disse à Reuters uma fonte com conhecimento direto do assunto.Os Jogos Olímpicos vão realizar-se de 26 de julho a 11 de agosto de 2024 e os Jogos Paraolímpicos de 28 de agosto a 6 de setembro do mesmo ano.