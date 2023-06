Sete detidos por suspeita de rede de tráfico de droga no Porto

Suspeitos têm entre 25 e 56 anos e mantinham esquema na área metropolitana da cidade.

Sete homens foram detidos, está segunda-feira, na sequência de uma operação do núcleo de investigação criminal da GNR de Santa Maria da Feira pela suspeita de integrarem uma rede de tráfico de droga.Os detidos, com idades entre os 25 e os 56 anos, mantinham o esquema de tráfico de estupefacientes na área metropolitana do Porto.A operação, na sequência de uma investigação que durou cerca de 18 meses, contemplou os concelhos de Santa Maria da Feira, Gaia, Porto, Matosinhos, Valongo e Vila do Conde.As autoridades apreenderam, também, 555 doses de haxixe; 105 doses de cocaína em pó; 2 966 doses de liamba;12 balanças decimais; 34 Euros em numerário; cinco viaturas e um revólver (réplica).Os detidos são presentes hoje, perante o Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira. No final do primeiro interrogatório judicial, o juiz de instrução criminal vai decretar as medidas de coação.A operação contou com o reforço da Secço de Informações e Investigação Criminal de Aveiro, Destacamento de Intervenção de Aveiro, e ainda, com o apoio da Polícia de Segurança Pública do Porto, Matosinhos, Vila do Conde, Vila Nova de Gaia e da Unidade Especial de Polícia.