Cadáver encontrado em casa em Sintra com janela danificada

Intenso cheiro vindo da habitação, situada na Rua Moinhos, levou a que a porta fosse arrombada.

Inspetores da Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa foram chamados a investigar as circunstâncias da morte de uma mulher de 74 anos, cujo cadáver foi encontrado em avançado estado de decomposição no interior do apartamento em que residia, em Queluz, Sintra. A casa tinha uma janela danificada.





CM apurou que a mulher não era vista desde o dia 3 de junho. O intenso cheiro vindo da casa, situada na Rua Moinhos, em Queluz, levou a que a porta fosse arrombada. O cadáver estava na sala.



O alerta para a PSP e bombeiros foi dado por vizinhos, pelas 15h50 de segunda-feira. Oapurou que a mulher não era vista desde o dia 3 de junho. O intenso cheiro vindo da casa, situada na Rua Moinhos, em Queluz, levou a que a porta fosse arrombada. O cadáver estava na sala.

Apesar de não terem sido encontrados sinais de assalto, o CM apurou que os danos no gradeamento de uma das janelas levaram a que inspetores da Polícia Judiciária fossem chamados.