PJ prende cinco homens que extorquiam vítimas sob ameaça de partilha de conteúdos íntimos

Detidos criavam aproximações amorosas para obter os conteúdos.

A Policia Judiciária prendeu cinco homens numa operação que chamou de "Não te dispas na net!". Foram realizadas cinco buscas domiciliárias em Lisboa e no Porto.A investigação tem um ano e está relacionada com a abordagem das vítimas através das redes sociais. São criadas aproximações amorosas para depois serem partilhados conteúdos íntimos.As vítimas são alvos de extorsão. Há casos de suicídio.A operação contou com duas dezenas de investigadores. Segundo o comunicado da PJ, foi apreendido diverso material como equipamento informático, documentação bancária, dinheiro e cartões bancários de contas abertas em nome de terceiros, utilizadas como contas de destino para branqueamento de capitais.