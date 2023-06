Autópsia de 'Pirinhos' revela-se inconclusiva

próximo do Aeroporto Sá Carneiro antes de desaparecer

A autópsia ao cadáver de "Pirinhos" revelou ser "inconclusiva", segundo as perícias realizadas pelo Gabinete Médico-Legal e Forense do Cávado, em Braga, avançou oO corpo de José Manuel Pires, mais conhecido como 'Pirinhos', foi encontrado, este domingo, dentro da mala do Fiat 500, que teria alugado, com dois sacos na cabeça, num viaduto perto do Mercado Municipal, numa zona residencial, em Braga.'Pirinhos', considerado um dos patrões do submundo da noite do Porto, estava desaparecido desde o dia 26 de maio.