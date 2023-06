Artur Soares Dias foi o melhor árbitro português de futebol de 2022/23

Árbitro concluiu a época com a nota final de 9,375.

Artur Soares Dias, da associação do Porto, foi o mais bem classificado da temporada 2022/23, sucedendo a João Pinheiro, segundo classificado na hierarquia esta quarta-feira divulgada pelo Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Presente em 26 jogos oficiais, incluindo 20 da I Liga, três da II Liga, dois da Taça de Portugal e um do play-off de acesso ao segundo escalão, o 'juiz', de 43 anos, concluiu a época com a nota final de 9,375, atribuída pela secção de classificações do CA da FPF.

O árbitro desde 2004 e internacional desde 2010 encabeça a categoria principal de árbitros masculinos (C1), em que João Pinheiro, primeiro classificado nas últimas duas épocas, foi segundo, com 9,353, e Manuel Oliveira terceiro, com 9,329.