Alexandrina Cruz vai tornar-se na primeira mulher a liderar o Rio Ave depois de ser a única a apresentar candidatura à presidência

Gestora de 45 anos trabalha na Câmara de Vila do Conde. Há quase duas décadas pertence à estrutura diretiva do clube.

As eleições para os órgãos sociais do Rio Ave, que milita na I Liga portuguesa de futebol, terão apenas uma lista, encabeçada por Alexandrina Cruz, anunciou esta quarta-feira o clube vila-condense.

O prazo para receção de listas terminou esta quarta-feira, às 18h00, e, além da candidatura anunciada pela atual vice-presidente do clube em 2 de junho, não surgiram mais interessados em apresentar-se para o ato eleitoral, agendado para 1 de julho.

Alexandrina Cruz, gestora de 45 anos, que trabalha na Câmara de Vila do Conde e que há quase duas décadas pertence à estrutura diretiva do clube, será assim a primeira mulher presidente da história do Rio Ave.