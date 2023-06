Metade dos alunos do ensino secundário em Portugal tem explicações

Metade dos alunos do ensino secundário (10.º ao 12.º ano) tem explicações, revelou Domingos Fernandes, presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), indicando que este órgão consultivo do Governo está a estudar o mercado das explicações.Existem cerca de 400 mil alunos no secundário, pelo que 200 mil terão explicações, com as famílias a suportar custos que estão ainda por calcular. Em declarações à Renascença, Domingos Fernandes defendeu ainda que o conflito entre professores e Governo se explica por “razões de ordem política”, pelo aparecimento do Stop e pelas “inflexibilidades” de parte a parte.