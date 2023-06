Imigrantes ilegais sírios suspeitos de terrorismo a bordo de navio português em Itália

em que os dois estavam com armas Kalashnikovs, aumentado as suspeitas de serem terroristas.

As autoridades sírias confirmaram, esta terça-feira, as suspeitas sobre os dois homens, bem como o facto de os mesmo serem procurados na Síria por terrorismo, avançou o jornal Gazzetta Del Sud.O caso foi reportado às autoridades italianas. O comandante quis atracar pela primeira vez em Messina, entre Sicília e Calábria. No entanto, o navio está há uma semana à espera para desembarcar, num porto, designado por Itália. Ao que tudo inidica, Portugal tem responsabilidade pelo navio por ser português.O proprietário do 'Vestvind' nomeou o advogado Enrico Mirti della Valle para ajudá-lo a desbloquear a situação. O requerimento enviado, esta terça-feira, à Câmara de Messina, à sede da polícia, ao Ministério Público e à Autoridade Portuária para pedir autorização para atracar o navio e depois desembarcar os dois imigrantes ilegais, não contou com uma decisão.De acordo com o Gazzetta Del Sud, é necessário um pedido feito diretamente pelo governo português ao Comando Geral das Autoridades Portuárias de Roma.No caso de uma resposta positiva de Itália, o 'Vestvind' poderia chegar ao porto do Paraíso e lá, com o apoio de um barco de patrulha da Capitania e do Quartel-General da Polícia de Messina ,os dois terroristas sírios poderiam ser levados.